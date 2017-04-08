南投守關山失蹤登山客 已尋獲

昨日（7日）於南投縣守關山迷路求救的李姓登山客，經搜尋1天1夜，在南投縣政府消防局、神鷹山區搜救隊、林務局巡山員共15名人力的合力搜救下，靠著搜救人員嘗試以手機不斷與李姓登山客聯絡通話，在通話中得知目前李姓失蹤者周圍景象有木頭被紅色噴漆噴上林政字號及編號7的字樣，再配合現場巡山員，順利找到失蹤者位置，終於在8日下午4時許找到迷途的李男，目前李男身體狀況良好，已由搜救人員陪同下山中。

(中時)