台塑紮根本土文化 贊助大龍峒無耳金獅團北港開演
「台塑企業暨王詹樣公益信託」紮根本土傳統文化，8日邀請大龍峒無耳金獅團前往北港鎮武德宮，演出《大龍峒金獅傳奇首部曲－無耳金獅》，偏鄉地區首次上演國際水準的台語音樂劇，吸引上千民眾到場欣賞。
大龍峒無耳金獅團今天晚上7點，在武德宮財神廟廣場演出《大龍峒金獅傳奇首部曲－無耳金獅》台語音樂劇，音樂設計以思想起、雜唸調等歌仔戲曲調改編，配合民間傳說與舞獅技藝，描述兄弟情義故事。
不少民眾在晚上6點許，便開始聚集在演出現場，年輕人趁著星期假日，陪伴父母觀賞這齣精彩好戲，1名觀眾表示，雲林沿海地區不常有知名劇團下鄉巡演，台語音樂劇很受長輩歡迎，希望日後能常來演出。
《大龍峒金獅傳奇首部曲－無耳金獅》由藝術總監陳錫煌、青年鬼才導演江俊賢、歌仔戲世家陳昕宇、豫劇小天后蕭揚玲、影視新秀呂世偉跨界合作。在傳統中加以創新，有別於一般野台戲，演出時觀眾連連叫好，反應十分熱烈。
台塑企業表示，王詹樣公益信託創辦人王永在關心台灣文化傳承，自2011年起推動「台灣特色文化發展計畫」，贊助明華園歌仔戲團、紙風車兒童劇團、大龍峒無耳金獅團等，不僅為偏鄉挹注文化藝術涵養，更有助傳統文化紮根本土、薪火相傳。
(中時)
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