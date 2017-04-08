習川會全球聚焦 《東北亞‧核威脅》深度剖析
習川會談論北韓議題，使得東北亞情勢詭譎，TVBS國際新聞總動員，前進美中韓日，直擊觀察北韓試射飛彈、核試爆；南韓面臨總統改選；美韓最大聯合演習；日本集體自衛權解禁等等，深度剖析東北亞現況，推出《東北亞‧核威脅》系列報導。
TVBS記者陳相如、林亞男被派至北韓採訪觀察，進入北韓七天，對外「完全失聯」，手機無用武之處，僅剩拍照功能。但拍照還諸多限制，人民、軍人通通不能入鏡，陳相如說，「貼身」導遊會不斷提醒︰「姊姊這個不行拍，請刪掉！」同時更嚴禁與北韓人交談，入住外國人「專屬指定」飯店，出入櫃台立刻通報導遊，宛若遭「監控」。
陳相如、林亞男前進北韓，近距離觀察人民生活，北韓人多半步行或靠腳踏車，交通順暢，但路面坑坑巴巴，陳相如坐車時數度被「彈飛」，頭撞車頂蓋。北韓人車子、房子由國家配給，所有食衣住行，樣樣得持「票」，像米票、手錶票、肉食票，甚至連牙籤票都有，沒有車貸、房貸等困擾、生活「與世隔絕」且步調緩慢。
(中時)
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