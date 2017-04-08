慶百年台中火車站　文化局啟動鐵道小旅行

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台中市府文化局推出鐵道小旅行活動，帶民眾品嘗中區特色美食。（陳淑芬攝）

台中火車站第二代站年滿百歲，市府文化局8日舉辦2天1夜的鐵道小旅行活動，今天帶著80名參加民眾探訪城中城、品嘗特色美食，並搭乘成追線火車遊賞景點，分享台中舊城區的人文美食及火車站的百年風華。

鐵道小旅行今天啟程，上午由專業導覽團隊TC Time Walk帶領參與成員探訪城中城美食、青創、飯店及老建築4大路線，結合歷史文化景點，深入探索台中舊城區風貌。下午則參加全安堂台灣太陽餅博物館舉辦的「鐵道文化講座」，由成功大學建築系教授劉舜仁暢談台中車站的百年歷史及眺望未來，熱愛藝術創作的中區區長黃至民也到場共襄盛舉。

隨後，則結合「西式套餐的餐桌禮儀形式」和中區美食啟動「中區行動廚房」，以萬春宮前永利行的古早味零嘴當開胃菜，一路品嘗特色美食，成員邊吃邊聽料理故事，也學習異國禮儀知識。

文化局說，明天早上則安排追線輕旅行，將搭乘火車沿路介紹縱貫線鐵路特色，下午則由火車達人蘇昭旭在全安堂太陽餅博物館，以「回首台灣鐵道車站百年來時路」為題演說。

此外，4月15日、16日將在台中古蹟車站，舉辦百年慶重頭戲「綠空鐵道音樂市集」，推出首創的鐵道音樂會，邀請民眾一起來見證台中火車站的百年人文風華。

(中時)