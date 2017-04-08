俄嗆戰爭一觸即發 美回擊準備再轟敘

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俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）警告美國，情況因為敘利亞問題而「頻臨戰爭邊緣」，美國總統川普政府回擊表示，將準備再次發動空襲。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普下令對敘利亞一處空軍基地發射59枚巡弋飛彈，這是美國首次對敘國總統阿塞德（Bashar al Assad）部隊發動直接攻擊。

俄國總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）抨擊美國攻擊「敘利亞合法政府」，並指美國未經聯合國批准，違反國際法。

麥維德夫表示：「這項軍事行動清楚顯示，川普極度仰賴華府建制派的看法，他們是新總統川普在就任演說中強烈批評的一群人。」

他說：「川普勝選後，一切事物的走向都將視他的選舉承諾多快會被既有權力機器打破而定，結果只花了2個半月。」

麥維德夫並說：「最後一顆選舉煙霧彈已經消散，川普政府已經證明將強力對抗合法的敘利亞政府，而非再次聲明將共同打擊最大敵人伊斯蘭國（IS）。」

以強大軍事火力突襲敘利亞政權的川普則警告，他會再這麼做。（譯者：中央社蔡佳伶）1060408

(中央社)