康福旅行社韓國團遇火燒車 全團平安

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交通部觀光局今晚證實，接獲康福旅行社高雄分公司昨天出團的韓國團，下午所搭的遊覽車發生火燒車，所幸全部團員平安。

觀光局說，目前得知事故發生在台灣時間下午4時22分左右，車輛在高速公路起火燃燒，還好人員都平安。1060408

(中央社)