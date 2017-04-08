瑞典卡車攻擊 外交部啟動緊急應變機制

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瑞典斯德哥爾摩7日發生卡車攻擊事件，外交部表示，駐瑞典代表處已啟動緊急應變機制，確保中華民國僑胞、旅瑞國人及留學生安全，目前暫無國人受到影響。

外交部也呼籲目前在瑞典居留及赴瑞典旅遊的國人隨時注意瑞典政府的警示訊息，如有需協助之處，請就近與駐瑞典代表處（+46-70-6755089/+46-8-7288513）聯繫。

瑞典首都斯德哥爾摩市昨天下午發生卡車衝撞事件，市區交通與大眾捷運系統除少數郊區站、點外，大致已恢復正常。這次事件已造成至少4人死亡、十多人受傷。

外交部駐瑞典代表處已啟動緊急應變機制，並與瑞典相關機關保持聯繫，確保中華民國僑胞、旅瑞國人及留學生安全。

外交部說，目前暫時沒有接獲國人受到影響的訊息。外交部提醒國人赴瑞典商旅請注意自身安全，避免前往人多聚集場所，搭乘公共運輸工具也時應提高警覺，注意自身安全。此外，行前可於外交部領事事務局網站登載個人出國登錄。1060408

(中央社)