瑞典卡車攻擊 外交部啟動緊急應變機制
瑞典斯德哥爾摩7日發生卡車攻擊事件，外交部表示，駐瑞典代表處已啟動緊急應變機制，確保中華民國僑胞、旅瑞國人及留學生安全，目前暫無國人受到影響。
外交部也呼籲目前在瑞典居留及赴瑞典旅遊的國人隨時注意瑞典政府的警示訊息，如有需協助之處，請就近與駐瑞典代表處（+46-70-6755089/+46-8-7288513）聯繫。
瑞典首都斯德哥爾摩市昨天下午發生卡車衝撞事件，市區交通與大眾捷運系統除少數郊區站、點外，大致已恢復正常。這次事件已造成至少4人死亡、十多人受傷。
外交部駐瑞典代表處已啟動緊急應變機制，並與瑞典相關機關保持聯繫，確保中華民國僑胞、旅瑞國人及留學生安全。
外交部說，目前暫時沒有接獲國人受到影響的訊息。外交部提醒國人赴瑞典商旅請注意自身安全，避免前往人多聚集場所，搭乘公共運輸工具也時應提高警覺，注意自身安全。此外，行前可於外交部領事事務局網站登載個人出國登錄。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。