畢書盡瘦到58公斤 忙工作餓12小時

我要評比

藝人「Bii」畢書盡今天說，工作前不愛吃東西，最近忙工作，常飢餓12小時才吃；向來腸胃不好，吃什麼拉什麼，瘦到58.2公斤，但胖都胖在臉。

宋芸樺、李玉璽、畢書盡擔任第28屆飢餓三十代言人，下午在台北進棚拍攝公益廣告及宣傳照，宋芸樺預計今年5月底到南台灣，關懷台灣世界展望會服務的特殊景況與高風險家庭；李玉璽、畢書盡6月初則要前往衣索比亞。

李玉璽表示，希望帶歡樂給當地小朋友，要唱讓大家開心的歌；聽到師兄畢書盡說想唱自己專輯的歌，李玉璽搞笑跳畢書盡的「Catch Your Double Eye」，自嘲「他們會不會覺得台灣唱跳歌手素質這麼差」，唱跳還是交給師兄好了。

談起飢餓經驗，畢書盡說，工作前不愛吃東西，最近常飢餓12小時，腸胃不好的他直喊討厭自己身體，吃什麼拉什麼，身高175公分，體重僅58.2公斤；但也不是吃不胖，胖都胖在臉。

宋芸樺表示，很幸運沒飢餓超過20小時，她就是代表首次參加飢餓三十活動的人，要大家別害怕，她會一直陪著大家；李玉璽則笑認有點擔心，近來拍戲飲食正常，食量變大。

畢書盡12月將在台北小巨蛋開唱，希望明年能多辦音樂會，與粉絲分享音樂創作；宋芸樺新專輯還在準備中，自嘲「不知道要準備到什麼時候」，畢書盡當場邀宋芸樺擔任演唱會暖場嘉賓。

宋芸樺、李玉璽、畢書盡呼籲全民捐款救援東非糧荒及敘利亞難民，支持響應飢餓三十；「飢餓勇士大會師」7月15至16日將在高雄、彰化及花蓮同步舉行。1060408

(中央社)