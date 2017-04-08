9旬老翁傴步街頭 熱心員警載送返家
北市松山警分局中崙派出所警員王建瑞及熊孝陳，獲報延吉街有迷途老人需要協助，2員立刻駕車趕到現場，發現一名老翁獨自一人在街頭緩步行走，經上前關懷，這名95歲的張姓老翁清楚地表示自己沒有失智迷途，可能是因年紀較大，加上身體行動不便，才會被路人誤認。
員警向老翁詢問是否有需要幫忙聯繫家人，並詢問其住家相關資料，老翁表示，兒女都旅居國外，目前一人獨居在光復南路巷內，行動雖比較緩慢，但還是能自行返家。
2名員警不忍老翁在深夜中獨走，遂主動提出以巡邏車幫忙護送其返家。老翁非常感激員警好心，但也向員警詢問：「你們不是在巡邏嗎？這樣會不會很麻煩你們？」員警告知：「我們目前沒有急要的事情要處理，可以幫忙送你回去。」老翁才上了巡邏車，願意讓員警護送返家。
到達老翁住家樓下後，2名員警主動陪同老翁一起走至2樓的住家。老翁除表示感謝之意，也愧疚地說：「對不起，我腳沒力，所以走得比較慢」，員警則表示能安全回家就好，並要老翁早點休息。
警方提醒，近來天氣變化差異大，希望民眾能撥空多關懷身邊的老人家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。