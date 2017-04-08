9旬老翁傴步街頭 熱心員警載送返家

95歲張姓老翁神智清楚，但因行動緩慢，被路人誤認是迷途老人而報警處理。(林郁平攝)

中崙派出所警員王建瑞及熊孝陳熱心載送老翁返家。(林郁平攝)

北市松山警分局中崙派出所警員王建瑞及熊孝陳，獲報延吉街有迷途老人需要協助，2員立刻駕車趕到現場，發現一名老翁獨自一人在街頭緩步行走，經上前關懷，這名95歲的張姓老翁清楚地表示自己沒有失智迷途，可能是因年紀較大，加上身體行動不便，才會被路人誤認。

員警向老翁詢問是否有需要幫忙聯繫家人，並詢問其住家相關資料，老翁表示，兒女都旅居國外，目前一人獨居在光復南路巷內，行動雖比較緩慢，但還是能自行返家。

2名員警不忍老翁在深夜中獨走，遂主動提出以巡邏車幫忙護送其返家。老翁非常感激員警好心，但也向員警詢問：「你們不是在巡邏嗎？這樣會不會很麻煩你們？」員警告知：「我們目前沒有急要的事情要處理，可以幫忙送你回去。」老翁才上了巡邏車，願意讓員警護送返家。

到達老翁住家樓下後，2名員警主動陪同老翁一起走至2樓的住家。老翁除表示感謝之意，也愧疚地說：「對不起，我腳沒力，所以走得比較慢」，員警則表示能安全回家就好，並要老翁早點休息。

警方提醒，近來天氣變化差異大，希望民眾能撥空多關懷身邊的老人家。

(中時)