辦W飯店命案 檢座：飯店負通報責任

偵結「W飯店女模命案」的主任檢察官許祥珍今天投書表示，慶幸本案喚起輿論對於辦毒趴時，飯店業應負通報責任，立法院也通過修法增訂營業場所須負通報責任，否則最重勒令歇業。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W飯店搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院，經急救仍宣告不治。

案件由台北地檢署偵辦，檢方日前認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴，並對朱家龍求刑12年，洪聖晏求刑11年6月。

承辦本案的許祥珍指出，慶幸本案喚起了輿論對於在飯店旅館業內舉辦毒趴時，飯店旅館業應負通報責任之義務；因此最近立法院初審通過「毒品危害防制條例」部分修正條文，增訂特定營業場所須負有毒品防制與通報之責任，否則將遭罰款或甚至勒令歇業之後果。

她說，其實本案偵查期間，檢察官對於飯店業者究否知情，確實有反覆仔細訊問近20名飯店人員，且雖然「觀光旅館業管理規則」第24條已明定，觀光旅館業者對於客人有施用煙毒或麻醉藥品，或有其他犯罪嫌疑者，應報請警察機關處理，然而一方面此一規定並無罰則，所以業者有恃無恐。

此外，本案經由訊問多名在場證人後，可以得知案發前，W飯店該房間內，正如火如荼舉辦毒趴。然而當105年12月7日案發當天退房後，該房間內所有毒品全被攜出一空，所以根本無法得知毒趴內提供的毒品種類。

雖然事後皆有將犯罪嫌疑人之尿液、毛髮送請鑑驗，以明瞭究竟施用何種毒品，但由於目前相關檢驗公司或法務部調查局，囿限於經費或機器設備之故，僅能針對傳統的第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命、MDMA、大麻、第三級毒品K他命進行鑑定，尚無法因應目前如毒咖啡包、毒糖果、毒梅片、毒果凍等混雜多種新興毒品之鑑驗。

所以偵辦本案時，檢察官尚須費盡心思尋覓可以鑑定第一級至第四級多種毒品之機構，才能確切明瞭究竟毒趴內施用哪些毒品。

不過，針對新興毒品部分，高檢署毒品專組檢察官王捷拓則指出，2月7日召集各地檢署專責緝毒的主任檢察官開會，通令就查緝的新興毒品，要追查走私及來源管道，將來彙整管道及製成方法，以做後續有效打擊；新興毒品鑑定部分，法務部已邀集各鑑定機關訂立標準化流程。1060408

(中央社)