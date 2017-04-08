無身分證、健保卡 他竟這樣過了35年！
林姓男子戶籍遷出後忘了辦遷入，也因為打零工維生，不需使用身分證就忘了申辦。一拖就是35年，無戶口也身分證，當然，更不可能有健保卡，生病怎麼辦？答案竟是喝瓶感冒藥水再睡一覺就好了啦！
一切都是陰錯陽差，林男是高雄市人，友人相約到花蓮作生意，他滿懷雄心壯志，抱著美好事業願景，隻身赴花蓮，並於71年把戶籍遷出，準備在花蓮落戶。不料，到了花蓮才知是一場騙局，心灰意冷回到高雄，卻也忘了應申辦戶籍遷移，也不知當時戶籍規定未遷出者應回到原戶籍地申請撤銷遷出。
後來，身分證又遺失，也因為忙於生計，長期四處奔波打零工維生，用到身分證的機會不多，未申請補發，就這樣糊里糊塗開始沒有身分證的人生。
最近，因母親年邁想返回旗山，在弟弟的勸說下到高雄旗山區戶政所補領國民身分證，戶政人員一查，驚的目瞪口呆，竟然長達35年都沒有身分證。
回過神來，立即追問「阿伯，你35年都嘸身分證、也嘸健保卡喔，那感冒時怎麼辦？」阿伯靦腆的回答：「身體不爽快，就去買1罐感冒藥水喝喝ㄟ，睡醒就好了，也嘸去醫院或診所，嘸啦」戶政人員個個都難以置信。
沒有戶口會影響就醫、社會褔利等權益，旗山戶所課員江文康積極從三民區、警察局、實地查訪等多管道取得佐證林先生身分的資料。
最後以林先生的口卡及汽車駕照等相片佐證協助林先生辦理戶籍遷入及製發身分證，並親自交由林先生持用，還協助他到區公所等機關辦理健保卡等證件，才結束沒有身分的歲月。
(中時)
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