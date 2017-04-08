菲比劇團三重兒童劇場 2000親子齊樂

「菲比狂想曲兒童劇場」今天在新北市三重小巨蛋演藝廳舉行公演。（譚宇哲翻攝）

「菲比狂想曲兒童劇場」今天在新北市三重小巨蛋演藝廳舉行公演。（譚宇哲翻攝）

「菲比狂想曲兒童劇場」今天在新北市三重小巨蛋演藝廳舉行公演，邀請知名紙風車劇團、蘋果劇團、九歌劇團、菲比劇坊等劇團知名演員及導演共同免費演出，吸引逾2000人到場觀賞，市議員陳啟能也特地扮裝成太空人出席致詞，讓全場沉浸在充滿童趣的歡樂氛圍中。

身兼市政發展協會榮譽理事長的陳啟能表示，根據兒童福利聯盟4月2日最新調查顯示，孩子的生活滿意度平均78.8分，比往年退步，我們應該加強注意親子關係及教育，因此在慶祝兒童節的同時，透過藝術展演培育幼兒人文藝術發展及健全市民親子知識，希望今天能帶給所有人歡樂美好的時光。

三重區長劉來通表示，感謝菲比劇團不惜成本帶來超強大的表演陣容，帶給家長和小朋友不一樣的親子互動，也鼓勵民眾應利用下班或放學後的時間多多欣賞藝文展演，讓藝文成為生活的一部分，藉此培養孩子們的藝術、創意及人文，在寓教於樂中學習成長。

(中時)