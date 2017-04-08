客委會志工隊研習活動開訓 提供深度導覽
台中市政府客委會志工隊特殊訓練研習活動，今天分別在東勢客家文化園區及土牛客家文化館辦理，透過導覽解說達人及示範演練等課程，希望未來志工從事相關導覽時，可提供民眾更具內涵及深度解說服務。
今日課程內容包括東勢客家源流、東勢客家文化園區前世今生、「土牛客家文化館」劉家老屋家的建築文化等，還有客家山歌教唱、導覽解說達人及導覽解說示範演練，課程相當精采，吸引志工報名參加。
客委會主委劉宏基表示，語言的微妙在於不同的族群有不同的解讀，「謝謝」，在大埔音說「勞瀝」，乃為「勞您嘔心瀝血」轉音簡化，經過課堂老師解說，也讓在場志工產生共鳴，「勞瀝」簡單一句話，呈現大埔客家的謙卑與真誠。
劉宏基感謝志工對客家文化的付出，志工導覽角色具多元性，不但唱作俱佳，能說能歌能演，歡迎大家到山城來做客，一窺客庄之美。
(中時)
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