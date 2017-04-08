歐洲葡萄酒產區 猜猜集中哪三國

歐洲數百年來發展出聞名的葡萄酒產業，而其背後投入大量的土地及人力，據最新統計，歐盟葡萄園面積達到320萬公頃，集中在西班牙、法國及義大利。

有不少消費者喜愛歐洲生產的葡萄酒，多數人會看看瓶子上的酒莊名及產地做為選擇參考，而在歐洲哪些國家是葡萄生產大國呢？歐盟統計局（Eurostat）近期公布，截至2015年底，歐盟共擁有320萬公頃的葡萄種植園，主要集中在3大國家西班牙、法國及義大利。

面積排名第一的西班牙共擁有葡萄園94萬公頃，法國為80.3萬公頃、義大利61萬公頃、葡萄牙19.9萬公頃、羅馬尼亞18.4萬公頃。

而提到產地，歐盟統計局表示，西班牙的卡斯提亞曼加（Castilla-la Mancha）擁有43萬公頃葡萄園，占整體面積約14%，為歐盟最大葡萄酒產區。

不過，西、法、義3國合計雖擁有歐盟7成以上葡萄園面積，但卻不是擁有最多葡萄園主的國家，羅馬尼亞以高達85萬5000位園主高居歐盟第一，遠遠超過西班牙的51萬人、義大利的29萬人及法國的7萬6000人。1060408

(中央社)