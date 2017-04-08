馬國頂超羽賽逆轉勝 戴資穎搶進冠軍戰
台灣羽球女將戴資穎今天以20比22、21比13、21比12逆轉擊敗成池鉉，成功闖進馬來西亞公開賽的女單決賽。
世羽聯（BWF）頂級超級系列賽等級（World Superseries Premier），總獎金60萬美元（約新台幣1837萬元）的馬來西亞公開賽（CELCOM AXIATA MalaysiaOpen），當地時間4日起在馬來西亞的古晉進行。
世界球后戴資穎今天在女子單打4強戰，對上世界排名第5的韓國女將成池鉉（Sung Ji Hyun），兩人過去20次交手中，戴資穎以11勝9負在對戰上稍佔上風。
這場比賽開打後，戴資穎一度落後7分，雖幾次追平比數，並先以20比16握有局點，可惜她自己出現過多失誤，讓對手連下6分，反以20比22拱手將首局奉送給對手。
次局戴資穎的失誤減少，加上成池鉉無法掌握戴資穎的進攻，這讓戴資穎輕鬆以21比13拿下次局，也扳平戰局。
決勝局戴資穎延續氣勢打出5比1開局，成池鉉也一直對戴資穎的進攻難以招架，雖曾將比分稍微追近，但戴資穎總能適時穩住陣腳，因此讓戴資穎再以21比12鎖定勝利。
最終戴資穎就以2比1逆轉擊敗成池鉉，率先搶進冠軍戰，下一戰她將與西班牙女將馬琳（Carolina Marin）和日本女將奧原希望（Nozomi Okuhara）間的勝方爭冠。1060408
(中央社)
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