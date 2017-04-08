三育基督學院66周年校慶 辦溫馨園遊會
位在南投縣魚池鄉，離日月潭約5公里的三育基督學院、三育高級中學及復臨教育機構創校66周年，6日至9日舉辦聯合校慶活動。首日登場重溫校史，主題人物為台灣基督復臨安息日教會早期的傳道先賢顏榮哲牧師。
昨天周五晚間為原創詩歌發表會，60多年來，這項節目一直是三育的傳統，也是院慶的重頭戲，歷年來已留下不少朗朗上口的美妙詩歌。今天安息日的感恩禮拜莊嚴中充滿活力，全體師生藉著詩歌讚美與敬虔的禱告要向上帝獻上滿滿的感恩。
明天周日壓軸，是眾所期待的成果發表會與園遊會。學生與老師們將在這一天中呈現教導與學習的成果，許多的家長與來賓也都受邀蒞臨現場指導。
帶著全國音樂比賽與原民舞比賽冠、亞軍的氣勢，三育中學管樂團、原住民舞蹈社的大陣仗表演，將會是大會的焦點，加上室外多項音樂小品的展現，將使校園滿佈濃郁的藝文氣息。
預期園遊會一展開，即可看見學生的熱情、創意與活力，更是院慶活動中來賓們絕不會錯過的。
校長朱燕武表示，三育基督學院、三育高級中學及復臨教育機構邀請各界來賓到校同享喜悅，感受如詩畫般的校園環境。
(中時)
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