女大生網購549元知名CC霜 遭詐騙近4萬

陳女購買549元的CC霜，卻慘遭詐騙近4萬元。(林郁平翻攝)

台中一名陳姓女大學生，日前在知名美妝平台「小三美日」，購買了一罐549元的韓系品牌CC霜，事後陳女接到自稱是客服人員的電話，對方表示「因為員工作業疏失，將個人資料誤刷成批發商，會導致1次扣款24期金額，如果要取消該項作業，需趕緊依照銀行人員指示到ATM前操作取消」。

約莫10分鐘後，自稱是銀行客服人員來電，先要求陳女轉帳3萬元至對方帳戶，但客服人員卻稱作業失敗無法取消，再要求陳女提領4000元存入對方所提供帳戶，待順利存入後，對方佯稱要繼續操作才能完成取消，繼續要求陳女轉帳匯款，陳女陸續轉帳了2次，總共轉出3萬9995元。

陳女匯款後，對方又表示金融卡被鎖住了，需要解卡程序，為重啟卡片使用，要求陳女至鄰近的燦坤3C店刷卡5萬元，即可順利重新啟動，陳女越想越不對，趕緊撥打165詢問，才驚覺自己遭到詐騙。

165反詐騙專線統計，從2月底迄今，以類似手法冒用小三美日名義進行詐騙的案件共計有81件，除了小三美日外，各式網購平台也都是詐騙集團假冒的目標，刑事局每週會定期公布高風險賣場，希望民眾能多加留意，並注意聽關鍵字「誤刷」、「1次扣款」、「批發商」以及「ATM解除設定」等，接到類似電話務必要提高警覺。再次呼籲民眾，ATM僅有存提款、轉帳功能，無論對方用任何話術，切莫至ATM前操作，有任何與詐騙相關的問題，可先撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時)