遊韓台灣團遇火燒車 行程不受影響
康福旅行社高雄分公司南韓旅遊團一行含領隊18人，於8日下午4點22分左右，在南韓高速公路京畿道楊平郡段發生遊覽車火燒車意外，所幸全部旅客都及時逃出車外，並無人員傷亡，行程也將照常進行，不受影響。
康福旅行社表示，公司已依規定向華南產物保險投保旅行業責任保險，投保金額均符合規定，且派遣合格領隊隨團服務。昨晚事件發生後，該團已換車前往餐廳用餐，晚上住宿仁川。事發原因仍待調查中，另觀光局也已囑請駐首爾辦事處聯繫領隊並向旅客表達關心之意。
(中時)
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