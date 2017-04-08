中市第二市場幸福100專車 探訪中區夯景點
台中市第二市場走過百年的欣榮與變遷！為歡慶百年，台中市政府經發局舉辦「第二市場幸福100專車」活動，8日至9日分上下午兩梯次辦理，規劃4條路線，參與民眾以搭車、漫步方式，在導覽人員帶領下，探訪中區熱門文化景點。
幸福100專車活動今日上午「點亮經典」行程，帶領民眾走訪第二市場、台中火車站、陳雕刻處、三民疊蓆行、漢強百草店、保興米行等地；下午「文創探尋」路線，則走訪第二市場、手芷手創、台灣太陽餅博物館、雅文齋印鋪、綠柳町文旅等地。
經發局長呂曜志表示，第二市場專車活動自今年3月18日開辦以來，各梯次皆獲民眾好評，讓參與的民眾實地瞭解中區老店的歷史與傳承、探訪舊城再生、欣賞台中歷史悠久的文化古蹟與知名廟宇。
9日活動則有80人報名參加，上午「文化古蹟」路線，將專車帶領民眾至台中火車站、城隍廟、台中文學館、台中州廳、台中市役所等地；下午「廟宇傳承」路線，則參訪第二市場、武德宮、萬春宮、南天宮、樂成宮等地。
經發局後續將再舉辦二梯次，預定6至7月及9至10月辦理，二梯次共開放640位名額，有興趣的民眾可至市府經發局網站查詢。
(中時)
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