6年接受寄養3童 最不捨寄養童出養到國外
受家暴、兒虐甚至遺棄的孩子，在出養前可先到寄養家庭暫時生活，這些寄養家庭成了兒少保護傘，讓這群孩子感受家庭的溫暖，台南家扶中心日在仁德區十鼓文創園區舉辦86戶寄養家庭授證，有6年寄養經驗的常氏夫妻分享溫馨的寄養經驗。
常唐銘、王孝惠夫婦已50餘歲，兩人一子一女均已成年。常爸軍職退休，在一次家庭聚會中接觸到親友照顧的寄養童，激起了投入寄養家庭行列的想法，6年前開始擔任北台南家扶寄養家庭。
「寄養童只是短暫棲身，等待配對出養」，常氏夫妻曾經擔心無法面對照顧後的分離情緒，而出現暫緩申請的念頭，現已經邁入第七年的照顧年資。
「想找回好好照顧孩子的感覺」常爸陳述自己早年從軍，照顧孩子的責任常依賴妻子，退休後，想體驗做個好父親的角色，透過寄養家庭服務，給他再次親手照顧孩子的機會，看著孩子的笑容及一聲「爸爸、媽媽」的呼喚，夫婦倆覺得這比任何禮物都珍貴。
常家陸續照顧過3位7歲以下的寄養童，第一位寄養童小蓁從幼兒園中班，照顧至今已小學4年級，已有六年之久，提供小蓁在等待出養期間，有穩定生活與安全感。
第二位寄養童小妃而是最令常家印象深刻的孩子，剛來的小妃才一歲半，身形消瘦，臉色憂鬱，夫妻花費相當多的心思照料，兩年前出養到美國，讓不捨分離的常媽難過許久，至今仍相當想念小妃。
南台南家扶扶幼主委蘇文彬8日感謝寄養家庭的辛勤付出，期許社會給予寄養家庭更多的掌聲和肯定，盼望有更多民眾一起投入寄養服務的行列，「打開家門 讓愛住進來」，共同幫助受虐及弱勢的孩子們。
(中時)
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