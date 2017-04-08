法廣：峰會結束 川習二人盡歡而散

在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉哥莊園（Mar-a-Lago）舉行的川習會已結束。習近平6日午後到達，7日午後離開，前後大約24小時，除去吃飯、睡覺等，川普與習近平至少有7─8個小時可以談判。

但法國國際廣播電台網站指出，第1天，川普抱怨從習近平那裡什麼都沒有得到；第2天，川普沒有告訴大家他得到了什麼，只說兩人的會談取得了巨大進展，而進展指的是雙方建立了「特別好」的關係，同時建立了對話機制。

若謂川普什麼都沒得到也不盡然，習近平果然帶去一批訂單，包括購買波音飛機、為美國創造70萬個工作機會，比馬雲唬弄川普所說的100萬個工作機會還少了30 萬個。

川普早在競選美國總統時，就指控中國大陸強暴了美國，後來又不斷指責大陸操縱匯率，害美國關閉了6萬家工廠，搶走了美國人數百萬個工作機會。在飛往棕櫚灘參加川習會路上，川普仍向隨行記者表示：美國受到不公平待遇，多年來與中國大陸糟糕的貿易往來，是川習會要討論的事項之一，另一議題當然是北韓。

法廣指出，結果川習會結束，除了雙方互相示好且川普宣稱目前雙邊關係「出色」外，再也沒有其他說法。這就像是「強暴者」向受害者扔下了幾個錢，兩人就盡歡而散一般。

習近平的專機7日下午2點37分起飛。不難想像，當飛機離開美國的土地時，習近平即可與隨員們額手稱慶了，因為他讓川普什麼也沒有得到，同時讓自己什麼也沒有失掉。1060408

(中央社)