敘化武攻擊 美懷疑俄也有分正在調查

我要評比

美國資深軍事官員今天指出，五角大廈正在調查，敘利亞本週稍早的化學武器攻擊，俄羅斯是否也有分。這起化攻促使美國總統川普政府對敘射發射巡弋飛彈進行報復。

福斯新聞網（Fox News）報導，多名官員指出，正就敘北伊德利布省（Idlib）汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）造成逾80位平民喪生的化武攻擊相關證據進行審查。

他們表示，4日發生化攻後，有人看到1架隸屬俄國或敘國的無人飛機，在案發地點上空盤旋。

官員指出，當天白天稍晚，當地居民前往附近1家醫院治療時，這架無人機才離去。可能為掩蓋使用化武的證據，醫院不久後遭到轟炸。

美國表示，這場攻擊使用1種類沙林神經毒劑。敘國否認美方說法；克里姆林宮表示這場攻擊非敘國政府所為。

這些美國官員還表示，他們清楚有哪些擁有化武專長的俄國人曾赴敘。

華府資深軍事官員今天指出，美、俄將維持1條用以避免雙方戰機在敘發生空中衝突的熱線；但莫斯科則指稱，為抗議美國發射巡弋飛彈空襲敘國1處空軍基地，已暫停相關的「消除衝突」對話。

美國官員批評俄國未控制敘國政府使用化武，也未就2013年協議下應該銷毀的化學毒劑作出交代。他們並懷疑俄國可能共謀4日那場牽涉到使用1種類沙林神經毒氣的可怕攻擊。

而在莫斯科，俄國政府今天主動宣布將關閉上述的熱線。為挺敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府打擊反抗團體，俄國2015年參與敘國內戰後，便設立了這條熱線。

這條熱線主要目的是要確保在敘國領空執行戰鬥任務的俄國飛機，不會無意中跟美國為首聯軍的飛機發生意外或衝突。美國領導的聯軍在敘北執行打擊伊斯蘭國（IS）叛亂的任務。

不過據報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）稍後又說，莫斯科會考慮恢復跟美國之間避免在敘國肇生空中事端的備忘錄。

俄國獨立電視台（NTV）引述她說：「今天，大家都聽到國防部的聲明對這項作法及其原因提出明確評估。我們將根據實際情況展開下1步。」（譯者：中央社何宏儒）1060408

(中央社)