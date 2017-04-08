韓國遇火燒車台灣團 換車繼續行程
交通部觀光局今晚表示，在韓國遇火燒車的台灣旅遊團，全團平安並已換車繼續行程。
中華民國駐韓國代表處已與該團國人聯繫，確認團員均平安，並表達慰問之意。
觀光局晚上接獲通報，康福旅行社高雄分公司南韓旅遊團含領隊共18人昨天出團，預計11日回台灣，台灣時間今天下午4時22分左右，在高速公路京畿道楊平郡段遊覽車發生火燒車意外，旅客全都平安。
觀光局說，康福南韓旅遊團已換車前往餐廳用餐，今晚將住宿仁川，明天繼續行程，觀光局已請駐首爾辦事處聯繫領隊並向旅客表達關心。
觀光局說，康福旅行社有依規定投保旅行業責任保險，包括旅客意外事故死亡險新台幣200萬元，醫療費用險10萬元，並派遣合格領隊隨團服務。1060408
(中央社)
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