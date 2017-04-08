分手小男友內幕曝光 蕭亞軒閃電遭甩痛哭
37歲天后蕭亞軒（ELVA）今(8日)宣告和小13歲高球選手陳樺（Michael）分手，令粉絲心疼，她雖勇敢表示「我會好好的！」，看似坦然接受，但稍早媒體爆出蕭亞軒約在兩、三天前被男方閃電告知分手，使她相當受傷，忍不住痛哭，心情相當低落。
去年8月蕭亞軒和陳樺被目擊在泰國牽手約會，戀情曝光，陳樺順勢被起底曾代表國家奪過高球比賽銅牌，而蕭亞軒也開始接觸高爾夫球，甚至貼出第一組高爾夫球具照片，甜喊：「睡覺都要在我身邊」，隔空向男友示愛。
今凌晨蕭亞軒認了情變，感慨長大了，據《自由時報》報導，知情人透露，幾天前陳樺單方面提分手，蕭亞軒和朋友說到此事忍不住落淚，朋友說蕭亞軒一向大膽追愛，不在乎對方個性是否成熟、經濟狀況等，只要感覺對了，兩人上月中還到宜蘭約會吃海產，沒想到會「被分手」，使ELVA十分內傷。
(中時電子報)
關鍵字：蕭亞軒
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