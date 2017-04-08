台灣港務公司董事長吳盟分 率團前往馬、越尋求投資機會
臺灣港務公司董事長吳盟分本月率國內航運、工程等民間企業前往馬來西亞、越南等地考察投資環境，並拜會當地政府及港埠業者，積極尋求合作契機。
該公司指出，在全球港埠競爭日漸激烈及全球經濟環境不佳的衝擊下，積極思考更多元的業務範疇以因應未來所面臨的挑戰，因此，配合政府推動新南向政策的方向下，評估赴東南亞國家等地進行投資機會。
本月2-7日，吳盟分邀集萬海航運公司、台灣世曦工程顧問公司等前往馬來西亞及越南進行業務考察，了解當地港埠發展現況與投資契機，期間除與馬來西亞沙巴港口集團(Sabah Ports Sdn. Bhd.)簽署合作備忘錄外，並前往越南海防市實地訪查投資商機。
此次行程拜會VSIP工業區、海防市政府、海防港務局、海防港務公司以及相關單位，進行雙邊深度交流，積極尋求未來包含碼頭及物流倉儲設施合作投資之可能性。此外，行程中也安排拜會越南台商協會海防分會，聽取台商對於當地產業環境及投資越南的相關建議。
吳盟分一行人此行受到海防市政府、海防港務局等參訪單位的熱烈接待，雙方除建立良好的聯絡窗口並初步同意進行互訪，對於繼續進行緊密合作已有高度共識。
港務公司此行在掌握商機及可能投資機會之交流上成果豐碩，未來將可發揮港埠經營的專長與優勢，並與航商、物流等業者攜手共同拓展我國在東南亞國家的布局，對於海外經營觸角的延伸及新南向的推動上，已獲得具體的開展。
(工商)
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