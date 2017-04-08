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台灣港務公司董事長吳盟分 率團前往馬、越尋求投資機會

工商
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台灣港務公司董事長吳盟分率相關業界前往馬、越尋求投資機會
左起台灣港務公董事長吳盟分率隊拜訪越南海防市副市長就投資及合作等事宜交換意見。圖：業者提供

臺灣港務公司董事長吳盟分本月率國內航運、工程等民間企業前往馬來西亞、越南等地考察投資環境，並拜會當地政府及港埠業者，積極尋求合作契機。

該公司指出，在全球港埠競爭日漸激烈及全球經濟環境不佳的衝擊下，積極思考更多元的業務範疇以因應未來所面臨的挑戰，因此，配合政府推動新南向政策的方向下，評估赴東南亞國家等地進行投資機會。

本月2-7日，吳盟分邀集萬海航運公司、台灣世曦工程顧問公司等前往馬來西亞及越南進行業務考察，了解當地港埠發展現況與投資契機，期間除與馬來西亞沙巴港口集團(Sabah Ports Sdn. Bhd.)簽署合作備忘錄外，並前往越南海防市實地訪查投資商機。

此次行程拜會VSIP工業區、海防市政府、海防港務局、海防港務公司以及相關單位，進行雙邊深度交流，積極尋求未來包含碼頭及物流倉儲設施合作投資之可能性。此外，行程中也安排拜會越南台商協會海防分會，聽取台商對於當地產業環境及投資越南的相關建議。

吳盟分一行人此行受到海防市政府、海防港務局等參訪單位的熱烈接待，雙方除建立良好的聯絡窗口並初步同意進行互訪，對於繼續進行緊密合作已有高度共識。

港務公司此行在掌握商機及可能投資機會之交流上成果豐碩，未來將可發揮港埠經營的專長與優勢，並與航商、物流等業者攜手共同拓展我國在東南亞國家的布局，對於海外經營觸角的延伸及新南向的推動上，已獲得具體的開展。

(工商)

關鍵字：投資公司越南海防合作
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