新竹講堂開跑 談翻轉美學
新竹市中小企業服務中心，8日起在大同108再生基地，展開9場《新竹講堂》系列講座，邀請不同領域專家，擺脫過去工商講座的框架，用多元思考方式，從創業家的故事、動手實作的體驗，翻轉國內美學概念，歡迎有興趣民眾，可至臉書「新竹市 新鮮事」查詢，座位有限，趕緊網路報名。
《新竹講堂—書包裡的美術館》8日邀請教科書再造計畫創辦人張柏韋，分享3位大學生從教科書，著手再造「美感教科書」的故事，他說，美學需長期培養，國外有很多美術館，與民眾、街道風貌貼近，而台灣孩子平均每年未曾踏入美術館1次，無法短時間建造美術館下，認為應轉往「課本」方向去改變。
課本是每個人從小到大，不論上學、家裡，吸收知識的來源，因此他們蒐集資料自編「國語課本」，張柏韋說，由於美術、音樂課本不是主科課程，學習上常常被忽略，便以孩子最常接觸的國語課本出發，改變裡頭的插畫風格、文字配置等，翻轉台灣美學概念，已在新竹市大湖國小發放。
他說，美感教科書不僅是創業夢想，也是孩子夢想的一部分，擺脫過去無趣的國英數教科書，擁抱字少、圖多的學習方式，不僅開拓孩子的視野，也讓孩子從小培養美感，而美學教科書更重要的，是孩子看到課本時，那充滿笑容的臉龐。
新竹中小企業服務中心說，《新竹講堂》舉辦9場不同性質的講座，16日則邀請全球之聲中文版發起人、泛科知識集團內容長鄭國威，談《新竹講堂—知識經濟的未來》，從網路、內容、知識，暢談怎麼改變臉書帶來的假資訊等議題，以及如何讓網路時代的知識共創，歡迎民眾踴躍聆聽。
(中時)
關鍵字：新竹講堂
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