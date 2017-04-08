韓聯社：朴槿惠獄中3度受訊 仍拒認罪

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聯合新聞通訊社報導，南韓檢方特別調查本部專案組今天9時許起，對涉賄的前總統朴槿惠進行約8個小時30分的第三次看守所訊問。據悉，一直矢口否認13項罪名的朴槿惠一如既往，不願認罪。

法院已批准檢方聲請，再剝奪朴槿惠10天人身自由至19日。檢方今天並對朴槿惠涉及的罪嫌進行了高強度調查。

檢方計劃繼續進行加強偵查，並再進行多次獄中訊問，爭取在大選競選起跑的17日前起訴朴槿惠。1060408

(中央社)