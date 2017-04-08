國美館《完美的犯罪》 突襲震撼

數位藝術家羅禾淋（左）的「完美的犯罪—失控」創作案於國美館展出。（陳淑芬攝）

「砰！」走在國立台灣美術館多屏幕影像牆旁，螢幕隨著你的腳步竟一路遭射擊破裂，彷彿自己受到襲擊。不用怕！這是數位藝術家羅禾淋的「完美的犯罪—失控」創作案，透過互動科技及鏡像技術，讓平靜照映實物的鏡面螢幕後呈現遭偷襲侵略的影像及聲音震撼效果，呼籲大眾要反思身處的世界社會百態。

羅禾淋今年34歲，國立台北藝術大學科技藝術研究所碩士，利用專長的程式設計、機械裝置製作、動力製作等媒材從事科技藝術創作，作品頻頻參加國內外重要電子藝術展出，2015年獲得丹麥Click電子藝術節與WRO波蘭媒體雙年展展覽、2016年獲得台北數位藝術表演首獎。

「人對電視螢幕所呈現的生活周遭社會百態，總是覺得很遙遠」羅禾淋說，其實，人本身就處在這些社會百態之中，就像「鏡子」總是平靜照映出世界百態，大家對鏡子總有「安靜」及「安全」習以為常的印象，從沒想過，走過平靜的鏡子旁竟會遭到鏡中神秘人的突襲。

羅禾淋的《完美的犯罪》系列作品透過鏡子的反射，使鏡中神祕人彷彿穿越真實世界，漸進取代鏡外世界的觀者。〈完美的犯罪－失控〉使用「魔術鏡」及體感互動裝置，創作出藏在鏡子後、對觀者攻擊的神秘人物，表達出一種威脅感來呼應「失控」，今天起在國美館時光天井多屏幕影像區展出。

羅禾淋表示，近來，全球最受矚目的新聞包括有反全球化、美國總統大選、英國脫歐等議題，這些都與全球息息相關，希望民眾對電視螢幕所呈現的內容不要自我疏離、置身事外，要不斷的反思身旁的種種現象。

(中時)