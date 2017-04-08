永和男童迷途 警這麼做家屬直誇讚

警方帶男童返回派出所。（葉書宏翻攝）

警方帶男童返回派出所。（葉書宏翻攝）

4歲陳姓男童日前光著腳在新北市永和區永元路52巷口閒晃，得和派出所警員劉哲源、柯尚廷、上官立賢巡邏經過上前關心，發現身邊沒有親友，立即將他帶回派出所。

男童在派出所內不發一語，警員自掏腰包購買甜點和養樂多安撫小。警方研判應該是從附近幼兒園偷到跑出來的，外出到永和區永元路、得和路一帶的幼兒園逐間詢問，終於在得和路上的幼兒園內查到男童資料，順利通知男童父親到得和派出所將男童帶回家。

陳父向警方表示，男童因為容易害羞所以不太會講話，所幸員警及時找回否則可能就這樣走失，對員警的熱心舉動頻頻道謝。

(中時)