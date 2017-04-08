巴斯克分離組織武器庫清單 傳移交法警

我要評比

消息人士今天告訴路透社，巴斯克（Basque）好戰團體「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）已透過中間人，向法國警方提交1份8處武器庫清單。

ETA交出持有的武器，預期將終結該團體逾40年來的武裝鬥爭，他們的鬥爭行動背負了歐洲最棘手分離主義運動之一的惡名。

根據法國反恐專家，這些隱密的貯藏處可能藏匿物品包括約130把手槍及2公噸炸藥。

這次經縝密安排的移交行動在法國城市貝約納（Bayonne）進行，並不會使該團體解散，該團體在西班牙北部及法國西南部尋求獨立建國的運動中，造成逾850人喪生，後於2011年宣布停火。（譯者：中央社廖禹揚）1060408

(中央社)