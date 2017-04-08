門口堆漂流木 警方查緝又搜出毒品
余姓兄弟檔與賴、徐姓等同夥，在桃園市大溪區新峰里住處前堆放漂流木，桃園市大溪警分局南雅所員警獲報前往稽查，現場起獲漂流木12塊、電鋸1支、破壞剪1把、毒品、吸食器、針筒、已剝皮電纜線及台電電纜線外皮等證物。
警方說，這些被竊的標流木，來自石門水庫水域，共有扁柏7塊、肖楠3塊、紅檜1塊、松木1塊，總計12塊，價值約40萬元，犯嫌辯稱是余姓男子載運到該處暫放，並非他們偷取的。
警方另查獲電鋸1支、破壞剪1把、安非他命毒品重約1.94公克、安非他命吸食器2組、海洛因含針筒重約2.25公克一支、已剝皮電纜線14公斤等證物，全案依森林法、竊盜、贓物、毒品罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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