7旬婦人網購 遭詐騙5萬私房錢

72歲王姓婦人遭詐騙轉帳5萬私房錢。（葉書宏攝，示意圖）

72歲王姓婦人退休後學習電腦，開始接觸網路購物，3日晚間接獲詐騙集團來電表示，因轉帳錯誤需將錢先轉到指定帳戶，王婦信以為真，但匯款之後卻又連繫不上網購業者才驚覺受騙，向中和警分局報案，警方目前已介入調查。

王婦向警方表示，詐騙集團來電告知消費設成12期，必須先將錢轉到指定帳戶才能解除分期，當時不疑有他，才會聽從指示付款。過了幾天要聯繫團購業者，卻遲遲無法聯繫上，最後才驚覺自己受騙上當。

中和警分局偵查隊長吳永坤呼籲，詐騙集團花樣多，若遇詐騙集團要求借用、交付身分證、提款卡、存摺或印鑑等物，切莫輕信配合，以免陷入詐騙陷阱，如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時)