5月起 未依規則禮讓路考車僅宣導不罰

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5月起汽車考照全面實施場外道路考驗，交通部昨天預告修正「道路交通安全規則」，新增遇道路駕駛考驗用車須禮讓，外界一度以為不禮讓會受罰，交通部後來說明，只是宣導不會罰。

根據目前「道路交通管理處罰條例」，不禮讓消防車、救護車、警備車、工程救險車都會受罰；現在因應場外路考將強制實施，交通部修正「道路交通安全規則」，明定汽車駕駛人遇執行小型車道路駕駛考驗中的考驗用車時，應予以禮讓，避免交通事故。

外界誤以為若違反新規則也會受罰，交通部公總局說，若涉處罰則涉及修法，現在只有修道安規則，屬於行政宣導性質。

根據「道路交通管理處罰條例」，遇消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。1060408

(中央社)