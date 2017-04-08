李淳眼神太可怕 許瑋甯嚇到結巴
演員許瑋甯、李淳今天當起一日售票員宣傳電影「目擊者」。片中李淳角色陰暗，拍攝期間常露出詭異眼神，讓許瑋甯直呼「有事」，還曾被李淳的可怕眼神嚇到結巴。
「目擊者」上映8天，全台票房達新台幣2250萬元。許瑋甯、李淳下午在台北信義威秀影城擔任一日售票員，當場模擬售票情境，李淳扮店員耍寶，向演客人的許瑋甯直喊電影太夯，票都賣光，許瑋甯錯愕笑回「那你到底在賣什麼？」
限時30分鐘快閃活動，影迷大排長龍等著許瑋甯與李淳服務，兩人售出60張票，不忘問購票影迷「第幾刷」，有人呼朋引伴7刷，只為支持許瑋甯；能與粉絲近距離討論劇情，讓她大呼有趣。
導演程偉豪對票房破3000萬元有信心；劇情懸疑驚悚，許瑋甯、李淳和程偉豪歸納最常被問修車廠「阿吉」怎麼死？車是誰開的？以及結尾冷笑話意涵。
片中李淳性格陰沉，拍攝期間常不自覺進入角色狀態，眼神超入戲，讓許瑋甯直呼「有事」，有次看到李淳在飯店門口戴帽子打盹，直覺這人超怪，不料李淳突然驚醒問「妳要幹嘛？」可怕眼神嚇得許瑋甯當場結巴。
遭原創故事作者陳玉珊控訴剽竊劇本，程偉豪重述彼此簽授權協議書經過，對方當時還開玩笑稱「分手快樂」；直言他忍氣吞聲一週就是不想隨之起舞、達成對方目的，將採法律途徑提告。1060408
(中央社)
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