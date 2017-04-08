正妹女警汪心敏牽緝毒犬巡邏 民眾猛拍照

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汪心敏牽狗巡邏。（楊明峰翻攝）

汪心敏牽狗巡邏。（楊明峰翻攝）

新北市政府警察局警犬隊帶著6隻緝毒犬到場。（楊明峰翻攝）

汪心敏牽狗巡邏，吸引不少人的目光。（楊明峰翻攝）

樂托邦國際音樂季8日在桃園市味全埔心牧場登場，桃園市楊梅警分局為防範電音趴染毒，商請新北市政府警察局警犬隊帶著6隻緝毒犬到場盤查，正妹女警汪心敏牽狗巡邏時，吸引不少人上前拍照。

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(中時)