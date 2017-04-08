溫州招徠台灣在陸青年 前往創業就業
以「溫商」闖蕩天下聞名的中國大陸浙江溫州，持續招徠台灣青年前往創業就業。溫州市台辦今天在北京舉辦針對台灣青年的人才對接會，向與會的大陸台籍青年說明職缺及相關措施。
由溫州市台灣事務辦公室舉辦的第3屆台灣青年人才對接會，下午在北京大學舉行，浙江省台辦副主任何永明、溫州市台辦副主任張振宇分別介紹溫州的概況，以及台灣青年前往創業及就業途徑，並回答問題。
根據規劃，溫州市今年將向台籍青年提供630個職缺，類別包括教師、研究員、行政管理、經理、工程師及專業技術工作。
張振宇表示，為便利台灣青年前往創業就業，溫州市官方成立「溫州台灣青年創業就業中心」，並推出優惠政策，在信用擔保、融資、稅收、住宅、在地待遇、公共服務等方面，適用於前往溫州創業及就業的台籍青年。
在活動現場，溫州部份大學院校及職業學校代表也參加這場對接會，向現場有意謀求教職的台籍青年介紹自己的學校。1060408
(中央社)
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