防中 印度給孟加拉45億美元優惠貸款
為防止中國勢力滲透孟加拉，印度總理莫迪今天與孟加拉總理哈希納舉行雙邊會談後，簽署22項協定及備忘錄，印度宣布擴大對孟加拉的優惠信貸額度達45億美元。
莫迪和哈希納（Sheikh Hasina）在新德里國賓館海得拉巴宮（Hyderabad House）舉行雙邊會談，雙方共簽署22項協定和備忘錄，包括兩國民用核能協定及未來5年的國防合作架構協定。
在印度政府的一份聲明中，莫迪表示，將對孟加拉優先建設項目提供優惠貸款額度45億元，也將提供孟加拉5億美元向印度採購武器裝備的軍事貸款。
莫迪強調，印度希望與孟加拉在一些高科技新領域展開合作，包括電子、資訊科技、網路安全、太空探索及民用核能領域等。
莫迪還指出，印度將與孟加拉就斯塔河（Teesta River）共享問題盡快找到雙方可接受的解決辦法。
哈希納昨天抵達印度，展開為期4天的訪問，這也是她7年來首次訪問印度。
由於中國透過「一帶一路」等政策，擴大在巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾等國的貸款及承諾提供基礎建設，同時還出售兩艘二手潛艦給孟加拉，強化與孟加拉的軍事關係，讓印度視為是中國對印度構築包圍網，因而積極強化與南亞周邊國家關係。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。