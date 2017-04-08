防中 印度給孟加拉45億美元優惠貸款

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為防止中國勢力滲透孟加拉，印度總理莫迪今天與孟加拉總理哈希納舉行雙邊會談後，簽署22項協定及備忘錄，印度宣布擴大對孟加拉的優惠信貸額度達45億美元。

莫迪和哈希納（Sheikh Hasina）在新德里國賓館海得拉巴宮（Hyderabad House）舉行雙邊會談，雙方共簽署22項協定和備忘錄，包括兩國民用核能協定及未來5年的國防合作架構協定。

在印度政府的一份聲明中，莫迪表示，將對孟加拉優先建設項目提供優惠貸款額度45億元，也將提供孟加拉5億美元向印度採購武器裝備的軍事貸款。

莫迪強調，印度希望與孟加拉在一些高科技新領域展開合作，包括電子、資訊科技、網路安全、太空探索及民用核能領域等。

莫迪還指出，印度將與孟加拉就斯塔河（Teesta River）共享問題盡快找到雙方可接受的解決辦法。

哈希納昨天抵達印度，展開為期4天的訪問，這也是她7年來首次訪問印度。

由於中國透過「一帶一路」等政策，擴大在巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾等國的貸款及承諾提供基礎建設，同時還出售兩艘二手潛艦給孟加拉，強化與孟加拉的軍事關係，讓印度視為是中國對印度構築包圍網，因而積極強化與南亞周邊國家關係。1060408

(中央社)