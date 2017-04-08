從非洲到台灣尾 恆基醫院院長陳志成獲兒童醫療貢獻獎

陳志成為小朋友看診。（醫院提供）

第7屆台灣兒童醫療貢獻獎今天頒獎，當中秉持著「哪裡有需要就往哪裡去」精神的恆春基督教醫院院長陳志成，榮獲中流砥柱獎肯定；身為台灣首位駐非洲衛生專員的他，謙虛地接下這媲美兒科醫護界奧斯卡獎的美譽殊榮。

陳志成說，學生時代他曾以世界展望會捐款人身分探訪內戰中的莫三比克，親眼看見非洲難民對人道援助的迫切需求，因此在35歲那年，他接受台灣衛生署（衛生福利部的前身）徵召，舉家遷往非洲馬拉威，擔任台灣首位駐非洲的衛生專員，協助指導台灣派駐非洲的醫療團。

他說，當時馬拉威因愛滋病動搖國本，超過1成的成年人感染愛滋病，國民平均餘命不到40歲，大約每8個新生兒就有1個夭折，每5個就有1個孩子活不到5歲。

「兒童健康跟媽媽有關。」陳志成帶著公共衛生的宏觀，和駐馬拉威醫療團團長余廣亮著手改善婦幼衛生，從訓練80多位的本地助產士到成立愛滋病彩虹門診，成績斐然。從2002年到2005年，她們共接生2000多個寶寶，新生兒死亡率降為原來的三分之一，更神奇的是，沒有一個產婦死亡。

2016年4月當他聽到恆春基督教醫院急需兒科醫師又面臨醫院評鑑，他本來想等到兒子今年考完大學再來，恆基卻等不得，他說，「當時醫院正面臨評鑑沒通過，可能降級成診所的危機！」經過禱告後勇敢接受挑戰，於同年6月份接任恆基院長，帶領醫院順利通過七月的醫院評鑑，讓恆基可以繼續守護台灣尾。

同年9月14日莫蘭蒂颱風登陸恆春半島，百年來最強的16級強風造成半島重大災情也吹毀醫院1/3的建築。但陳志成與醫院同仁堅守崗位，醫治急診病人，順利接生一位中秋寶寶。隔天15日蔡英文總統親臨恆基，探視嘉勉陳院長與醫院同仁。

帶著專業和非洲和山地醫療的寶貴經驗，陳志成努力和恆基團隊一起擔負起「照顧台囝仔」的責任，讓半島的父母和小朋友能夠在地安心就醫，成為半島的兒童健康的守護者。他說，獲獎除感謝社會各界的肯定外，也深切地期盼能藉此，喚起有更多對偏遠地區有負擔的醫療人員，一起加入恆春基督教醫院的團隊。

(中時)