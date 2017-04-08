公私部門合作 將博愛老街發展為商圈典範

桃園市博愛特區文創商業發展協會8日舉行「桃園西門町風華 博愛老街文史紀錄」活動，桃園市長鄭文燦表示，桃園區博愛路是一條充滿歷史故事、人文感情的老街，陳維博士透過查訪當地店家，編著《桃園西門町風華：博愛老街文史紀錄》一書，重現每一家店的背景故事；鄭市長希望大家都能親自到博愛老街走踏，感受書中的意境，市府也會透過公私部門合作方式，共同將博愛老街發展成為商圈的典範、桃園的西門町。

鄭文燦說，早期桃園有許多輕便鐵道，例如當時的「桃崁輕便鐵道會社」就經營從桃園經八德到大溪的路線，以博愛路為起點；其他也有包括從桃園到新莊、南崁、大園等地的路線，中壢亦有到觀音的路線，可見早期博愛路及景福宮一帶非常熱鬧。博愛特區文創商業發展協會以文創再造為出發點，找回博愛路當時的歷史故事及人文關懷，讓遊客在此發掘到逛街的樂趣。

(中時)