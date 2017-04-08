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公私部門合作 將博愛老街發展為商圈典範

中時
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桃園市博愛特區文創商業發展協會8日舉行「桃園西門町風華 博愛老街文史紀錄」活動，桃園市長鄭文燦表示，桃園區博愛路是一條充滿歷史故事、人文感情的老街，陳維博士透過查訪當地店家，編著《桃園西門町風華：博愛老街文史紀錄》一書，重現每一家店的背景故事；鄭市長希望大家都能親自到博愛老街走踏，感受書中的意境，市府也會透過公私部門合作方式，共同將博愛老街發展成為商圈的典範、桃園的西門町。

鄭文燦說，早期桃園有許多輕便鐵道，例如當時的「桃崁輕便鐵道會社」就經營從桃園經八德到大溪的路線，以博愛路為起點；其他也有包括從桃園到新莊、南崁、大園等地的路線，中壢亦有到觀音的路線，可見早期博愛路及景福宮一帶非常熱鬧。博愛特區文創商業發展協會以文創再造為出發點，找回博愛路當時的歷史故事及人文關懷，讓遊客在此發掘到逛街的樂趣。

(中時)

關鍵字：鄭文燦桃園市博愛特區文創商業發展協會博愛老街文史紀錄桃園西門町風華
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