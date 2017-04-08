服飾店員遭強迫算命 報案恐嚇取財

桃園市中壢區民生路一處服飾店黃姓女店員，7日晚間11時許獨自在店內，遇上自稱是新加坡人的男子強迫算命，結束時向她收了1300元。黃女說，對方長相兇惡，被討錢時嚇得腦筋一片空白，只好交錢。警方接獲店員報案後指出，男子行為可能觸犯恐嚇取財，將通知男子到案說明案情。

(中時)