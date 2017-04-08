桃市府支持「營區開放」 讓更多市民了解國軍
龜山區低收入戶家庭學生戶外教學－軍事參訪活動8日舉行，桃園市長鄭文燦表示，陸戰66旅是台北市首都防衛的重要部隊之一，軍事設施完善，今日由陸光里邀請超過150位學生，到陸戰66旅參觀，讓學生們有難得的體驗。市府支持國防部推動的「營區開放」政策，讓更多市民朋友了解國軍。
鄭文燦說，國防部推動的「營區開放」政策，在不妨礙任務為前提下，於作戰演訓期間之餘，開放部分營區讓市民及學生入營參觀，讓更多人了解國軍。
桃園駐紮的部隊很多，前年蘇迪勒颱風來襲，造成復興區部分道路坍方，市府向陸軍五三工兵群借調一部夜間施工所需的「探照燈專用車」，協助提升搶修速度；空難事件救援時，五三工兵群也出動水陸兩用車協助搶救，顯示國軍是大家的夥伴。市府會持續與國軍合作，成為國人安全的後盾。
(中時)
關鍵字：陸戰66旅
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