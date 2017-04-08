畢書盡偕李玉璽做公益 呼籲關懷飢餓童
畢書盡（Bii）、李玉璽及宋芸樺日前受邀擔任第28屆「飢餓三十」代言人，談到飢餓經驗，Bii透露工作前不習慣吃東西，常連續12個小時未進食，身高175公分的他近來瘦到僅剩58公斤，腸胃不佳的他雖沒胃疾，卻很難吃胖：「我吃什麼拉什麼，如果胖都會先胖臉。」笑稱營養全被臉吸收。
2位男生將於6月初一同前往衣索比亞參與關懷之旅，問兩人有沒有打算要唱什麼歌，或準備遊戲和當地小朋友互動，Bii笑說應該會唱自己的歌，李玉璽則當場跳起Bii的歌〈Catch your double eye〉，隨後害羞自嘲：「我還是算了！會不會讓他們覺得台灣唱跳歌手素質怎麼那麼差，跳舞任務還是交給師兄（Bii）好了。」
宋芸樺2年前入圍金馬獎最佳女主角，當晚獻唱〈小幸運〉，下台後緊張得躲在廁所裡哭，她去年傳出發片計畫，昨表示「仍在籌備中」，李玉璽則誇她「聲音有特色」，Bii也邀她擔任自己今年12月在台北小巨蛋開唱的暖場嘉賓。
飢餓三十人道救援行動邁入第28個年頭，本屆以「Together We Will, 齊飢再造奇蹟」為號召，盼凝聚國人透過體驗飢餓30小時，再造救援奇蹟；今年的飢餓勇士大會師將於7月15、、16日在高雄、彰化、花蓮三地同步舉行，更多相關資訊，可上台灣世界展望會飢餓三十官網查詢。
(中時)
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