南韓團火燒車 康福：人員均安 行程照走

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（21:42更新內文） 康福旅行社高雄分公司出團的南韓賞櫻團，發生火燒車後，包含導遊及旅客一行18人全員均安，旅行社旋即派遣另一輛遊覽車接駁返回首爾市區用餐，每人給予10萬韓元慰問金，康福表示，徵得旅客同意後，接下來的行程照走，而因事故耽擱的時間、行程，將依定型化契約，後續將協商給予相關賠償。

康福旅行社總經理李季柏指出，意外前南韓團正要離開郊區，搭遊覽車前往首爾市區路上，未料在高速公路發生意外，司機機靈提早發現，將車停靠路肩，爭取時間讓旅客平安脫困，幸好無人受傷。

李季柏表示，真正造成火燒的原因不明朗，必須等到韓國當地警方鑑識報告出來，他強調這輛遊覽車及司機為當地合格、合法。他從業20年來，首度遇到火燒車事故，但幸好上蒼保佑，所有人都平安。

他說，旅客相當諒解此次意外，大家同意行程照走，晚間7時30分許由另一輛遊覽車接駁至餐廳用餐，晚間下榻首爾一家飯店，接下來幾天行程依舊，今天沒走完的景點也會安排前往。

康福強調，公司已依規定投保旅行業責任保險（華南產物保險），旅客意外事故死亡險新台幣200萬元，醫療費用險新台幣10萬元，後續賠償將依定型化契約，將耽擱的約3小時，依總團費除以天數，再除以小時以作補貼。

南韓團7日赴韓國賞櫻，按表定時間11日返抵高雄小港機場；今天下午4時22分左右，全員搭乘遊覽車在高速公路京畿道楊平郡段，發生火燒車意外，整台遊覽車燒到剩骨架。康福表示，希望韓國警方、遊車業者儘速查明事故原因，檢視相關維修紀錄及時程。

(中時)