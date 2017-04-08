台中教育大學女大生墜樓 頭部破裂不治

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（21：51更新）國立台中教育大學8日傳出學生墜樓身亡事件，24歲3年級張姓女學生傍晚近5時被發現墜落校園求真樓旁地面，台中市消防局接獲通報到場時，發現女學生頭部有破裂及全身多處骨折，已無生命跡象，經送醫急救無效。警方正進一步調查案發原因。

台中市消防局今天下午4時46分接獲通報，台中教育大學校園有人墜樓，救護人員抵達現場時發現1名年輕女性趴臥校園內地面，經評估生命徵象確認為已OHCA，頭部有破裂及全身多處骨折，經以頸圈、長背板固定後送上救護車，沿途持續CPR搶救，送往中國附醫救治。

警方調查，就讀台中教育大學3年級的張姓女學生自校園的求真樓9樓墜樓，掉落校園大樓旁地面，經送醫不治身亡，至於女學生為何墜樓，家屬表示，相當錯愕與不解，警方正進一步調查，釐清案情。

(中時)