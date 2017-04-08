陸五大國有銀行 行長平均年薪62.8萬人民幣

近日已有15家在大陸A股上市銀行公布2016年報，在薪資面統計，根據藍鯨新聞報導，仍由一向以高薪著稱的平安銀行居冠，行長胡躍飛稅前薪資520.81萬元（人民幣，下同）居第一位，相較之下雖然資產大，但國有五大行行長平均年薪則為62.8萬元。

緊隨其後的招商銀行行長田惠宇、民生銀行行長鄭萬春，稅前薪資分別爲474.6萬元、430.02萬元。除此之外，稅前薪資達百萬級別的行長還有領213.83萬元的中信銀行行長孫德順等人。

但大陸國有五大行的高管薪資，則因為《中央管理企業負責人薪酬制度改革方案》因素下，據年報披露資訊，有4位行長的在65萬上下浮動，而五大行最年輕的行長谷澍稅前薪酬則爲55.47萬元，遠低於其他股份制商業銀行。

(旺報)