環保局不放假 再查獲武洛溪上游牧場違規
屏縣環保局今天會同農業處人員於武洛溪上游執行畜牧業查核作業，計查獲3家豬場排水有違反水污染防治法規定，環保局採證後將依法開罰並限期改善。
屏縣府指出，武洛溪為高屏溪主要支線，環保局已不定期派員執行有稽查任務，為避免業者利用假日偷排廢水，今天特地加強取締，在稽查的9家畜牧場中，計有1家豬場有排放原廢水情形，依法裁處11萬元罰鍰。
環保局指出，另有2家放流水水質不佳的豬場，已採集放流口水樣送驗，待檢驗完成將依法裁處最高60萬元罰鍰，其中並有1家豬場飼養約4000頭豬，超出水污染排放許可證核准規模，也將依水污染防治法規定予以裁處。
此外，針對沉積圳溝的畜牧廢渣問題，環保局今晨也會同屏東市大湖里呂里長等人會勘，認定污染行為人應負起清除圳溝廢棄物責任，今天已限期要求污染行為人僱用機具進行清除，至於萬丹鄉社皮排水渠道部分，也將委請當地村長協助統籌僱工清除。
(中時)
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