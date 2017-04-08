巴斯克好戰團體繳械不解散 法西未表態
巴斯克（Basque）好戰團體「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）今天遞交1份其武器庫所在地清單給法國當局，實際地終結近半世紀的武裝分離主義運動。
路透社報導，ETA在西班牙北部及法國西南部尋求獨立建國，造成逾850人喪生，他們在2011年宣布停火，但遲遲未繳出剩餘的武器。
巴斯克人出於對佛朗哥將軍（General Francisco Franco）統治下政治及文化鎮壓的憤怒，在1959年建立這個團體，並得到歐洲最棘手分離主義團體的惡名。
今天在法國貝約納（Bayonne）透過中間人進行的這項移交其武器的行動，不代表該團體做為政治性團體的結束，但將終結西歐地區的1段政治暴力時代。
與此同時，民主導向的民族主義在歐洲各地流行，蘇格蘭及西班牙加泰隆尼亞地區（Catalonia）尋求獨立公投，北愛爾蘭的新芬黨（Sinn Fein）也正推動公投，要脫離英國。
ETA在英國廣播公司（BBC）昨天刊出的1封信中表示，他們已將武器與炸藥交給居中調停的平民，他會將這些物品送交當局。
目前尚不清楚，這項進程是否會得到西班牙及法國政府的支持。
屬西班牙執政人民黨（People's Party）的巴斯克地區議會發言人表示，這次移交行動是ETA經6年背信後的最終屈服。人民黨曾拒絕與ETA協商，並要求其完全解散。
政府消息人士表示，馬德里當局不相信ETA會交出所有其持有的武器。（譯者：中央社廖禹揚）1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。