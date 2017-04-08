巴斯克好戰團體繳械不解散 法西未表態

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巴斯克（Basque）好戰團體「巴斯克祖國與自由黨」（ETA）今天遞交1份其武器庫所在地清單給法國當局，實際地終結近半世紀的武裝分離主義運動。

路透社報導，ETA在西班牙北部及法國西南部尋求獨立建國，造成逾850人喪生，他們在2011年宣布停火，但遲遲未繳出剩餘的武器。

巴斯克人出於對佛朗哥將軍（General Francisco Franco）統治下政治及文化鎮壓的憤怒，在1959年建立這個團體，並得到歐洲最棘手分離主義團體的惡名。

今天在法國貝約納（Bayonne）透過中間人進行的這項移交其武器的行動，不代表該團體做為政治性團體的結束，但將終結西歐地區的1段政治暴力時代。

與此同時，民主導向的民族主義在歐洲各地流行，蘇格蘭及西班牙加泰隆尼亞地區（Catalonia）尋求獨立公投，北愛爾蘭的新芬黨（Sinn Fein）也正推動公投，要脫離英國。

ETA在英國廣播公司（BBC）昨天刊出的1封信中表示，他們已將武器與炸藥交給居中調停的平民，他會將這些物品送交當局。

目前尚不清楚，這項進程是否會得到西班牙及法國政府的支持。

屬西班牙執政人民黨（People's Party）的巴斯克地區議會發言人表示，這次移交行動是ETA經6年背信後的最終屈服。人民黨曾拒絕與ETA協商，並要求其完全解散。

政府消息人士表示，馬德里當局不相信ETA會交出所有其持有的武器。（譯者：中央社廖禹揚）1060408

(中央社)