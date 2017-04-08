半百女星辣曬0贅肉S曲線 激凸2點超搶鏡

白靈是出了名的穿衣尺度大。（圖／中時資料照）

白靈辣穿比基尼，激凸2點相當搶鏡。（圖／取材自白靈微博）

華裔女星白靈以敢穿敢露的穿衣尺度出名，雖然已經50歲，但保養得宜仍維持曼妙身材，今（8日）她曬出身穿比基尼的火辣照，零贅肉的水蛇腰，讓網友看了相當羨慕，不過，她胸前激凸的2點，卻更吸引大家的目光。

照片中，白靈坐在地上對著鏡子自拍，身穿火紅比基尼露出纖纖細腰和穠纖合度的美腿，絲毫沒有贅肉的完美身形，完全看不出是半百年紀，惹得眾人直呼簡直逆天，另外，吸引大家眼球的，還有她胸前疑似太薄的布料，令她明顯激凸2點，意外搶鏡。而白靈也發文稱期待夏日的來臨，「Cookie女人的精彩是做那個有魅力溫柔美麗自信的你自己」，散發十足的自信美。

(中時電子報)