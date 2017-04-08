川習首會外交辭令掛帥 笑談難解矛盾

陽光普照的海濱俱樂部裡，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平試圖用一派輕鬆，化解兩國潛在的緊張，但成果可能不多。倒是劃破敘利亞夜空的美國飛彈，轉移了不少焦點。

川普（Donald Trump）和習近平是否藉由這場「川習會」，談出什麼讓全球驚艷、或至少化解美中之間現階段矛盾的成果，在官方說法背後，恐怕不多。但這樣的尷尬，也許就被59枚美國射向敘利亞的飛彈淡化了。

美東時間6日傍晚，習近平和俱樂部的主人川普展開了第1輪會談，接著共進晚宴。但在杯觥交錯前，川普在鏡頭前的一番「我們已經展開長時間的討論，目前為止我仍然一無所獲、什麼都沒有」的致辭，引來的笑聲背後，似乎道出了美中關係在外交辭令之外的現實。

但也就在這場盛宴的同時，川普突如其來地下令美軍向敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈，理由是懲罰敘利亞政府軍使用化學武器攻擊。根據媒體報導，川普下令動手前，告知了一旁的習近平。

這一舉措，程度不小地轉移了各界對「川習會」議題的焦點，當然也包括川普那句「一無所獲」的威力。而部分西方媒體，更把這場對敘利亞的攻擊，視為對習近平、中國大陸乃至於北韓的「弦外之音」、「隔山打牛」。

意思就是，北京若不按照川普在「川習會」前說的有效約束北韓，那麼美國就可對北韓比照辦理。這樣的壓力，自然落在了習近平身上。

但一夜過去，川習兩人7日一早還是堆起了笑容，展開了時間更長、內容更核心的第2輪會談。

或許是前一晚「一無所獲」的談話太受矚目，會前，川普換了口氣向媒體強調，「再度重申，已經有進展」。

會後，川習展現出政治圈常見的表演藝術，在場外偌大的草地上散起步來，並朝著鏡頭堆起了各自的招牌笑容。這個場景，習近平和美國前總統歐巴馬（BarackObama）在加州的莊園裡，同樣上演過。

但在笑容背後，川習兩人及他們的團隊究竟談出了什麼重大進展？解決了什麼問題？都還有待雙方各自表述。不過，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）會後倒是形容，會談「非常坦率直白」。而在外交辭令中，「坦率直白」常代表著雙方相持不下。

根據中國大陸外交部長王毅的說法，雙方宣布建立外交安全、全面經濟、執法及網路安全、社會和人文4個新的高級別對話機制，並隨即展開頭兩個對話。但事實上，美中兩國先前建立的對話，並不缺乏。

此外，雙方一如預期，提到了經貿、北韓、南海等議題，而中方也向美方重彈「一個中國」的舊調。但在這些議題上，中方仍是重申既有的立場。

雖然雙方同意，在貿易投資領域深化務實合作，就朝鮮半島問題保持密切溝通與協調，但外交辭令的成分，仍然居多。

無論如何，藉著兩場會談，川習二人面對面地溝通了超過7個小時，第1次見面，總得先互相熟悉。至少，川普的外孫女還當著習近平夫婦的面用中文唱起「茉莉花」來，兩位夫人也一同參訪了當地的高中，該有的節目和花絮，一樣不少。

看起來，在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）這個海濱俱樂部裡舉行的會談，似乎沒有太多實質成果。然而，既然川普答應習近平邀請將在今年回訪中國大陸，許多媒體和學者都在好奇，下一次「川習會」，改當主人的中國大陸是否也會出招以扳回面子。1060408

(中央社)