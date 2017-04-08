明十三陵石燭台被盜 啟動問責程序

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明十三陵思陵一對被盜石燭台已追回。中國大陸北京市昌平區政府啟動問責程序，將十三陵特區辦事處黨政主要負責人等4名處級幹部及相關人員免職處分。

新華社今天報導，經中國大陸國家文物局核實，十三陵的13個陵園中，除長陵、定陵、昭陵3個開放陵園分別設有管理處外，其餘10個陵園日常保全工作由十三陵特區辦事處保衛科負責，聘用周邊38名村民作為護陵員，分別駐守在園內看護。

對於十三陵特區辦事處擅自決定未將思陵一對石燭台失竊一事上報，並不報請公安機關立案偵查。北京市昌平區政府已啟動問責程序，處分相關失職人員。

埋葬明代13位皇帝的明十三陵驚傳文物被盜。崇禎帝思陵前的一對石製燭台去年即失蹤，但有關單位超過半年一直隱瞞不報。

中國大陸國家文物局指出，這對石燭台於2016年6月24日晚間7時由十三陵思陵一名護陵員發現被盜，設置在思陵的監視器在被盜前失效停用，安防設施全面癱瘓。1060408

(中央社)